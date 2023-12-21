Врач Лапа: при слабой иммунной системе человек быстро устает и часто болеет

О проблемах с иммунной системой говорят частые болезни и быстрая утомляемость. При этом внезапно возникший насморк и другие неочевидные симптомы также должны насторожить, рассказала гендиректор Центра иммунокоррекции им.
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