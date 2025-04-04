«Петербургский дневник» рассказал, как защитить своего питомца в весенне-летний период

Поехать с домашним животным на дачу или на природу можно только после вакцинации и осмотра у врача. Перед наступлением теплого времени года ветеринары дали рекомендации, как обезопасить питомцев на отдыхе Начинается дачный сезон.
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