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«Арсенал» считает, что у него будут хорошие шансы подписать Винисиуса, если вингер не продлит договор с «Реалом». Пока контактов не было

«Арсенал» надеется приобрести  Винисиуса Жуниора . ESPN сообщает, что « Реал » не собирается улучшать предложение о продлении контракта с бразильцем и готов к тому, что 26-летнего футболиста, возможно, придется продать.

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