В августе социальный десант посетит 20 муниципалитетов Поморья

В августе мобильные бригады «социального десанта» посетят 20 муниципалитетов Архангельской области. Жители смогут получить консультации специалистов в формате «одного окна», а также посетить лекции, мастер-классы и оздоровительные занятия.
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