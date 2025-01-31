Размышляющий ИИ стал доступен в бесплатном ChatGPT — OpenAI выпустила мощнейшую модель o3-mini

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) ровно две недели назад пообещал, что большая языковая модель нового поколения o3-mini со способностью к рассуждению будет выпущена «через пару недель».
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