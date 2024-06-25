Четверо детей из Севастополя находятся в тяжелом состоянии в московской больнице

t.me/Российская детская клиническая больница Четверо детей, эвакуированных из Севастополя в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, находятся в тяжелом состоянии, сообщается в Telegram-канале РДКБ.
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