Химик Оганов назвал кодовое слово для учёных, желающих вернуться в Россию

Известный химик-кристаллограф, профессор Сколтеха Артём Оганов опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором рассказал о переписке со старым знакомым — российским учёным, работающим профессором в США.
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