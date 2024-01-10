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Химик Оганов назвал кодовое слово для учёных, желающих вернуться в Россию

Химик Оганов назвал кодовое слово для учёных, желающих вернуться в Россию

Известный химик-кристаллограф, профессор Сколтеха Артём Оганов опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором рассказал о переписке со старым знакомым — российским учёным, работающим профессором в США.

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