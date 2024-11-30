Патриоты из детского сада ОпомнилисьТак называемые ЛОМы, или лидеры общественного мнения, в последнее время стали нас часто удивлять.
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Патриоты из детского сада ОпомнилисьТак называемые ЛОМы, или лидеры общественного мнения, в последнее время стали нас часто удивлять.
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