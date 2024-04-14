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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бонусы UFC 300: Холлоуэй заработал $600 тысяч за бой и перформанс вечера

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 300, по итогам которого были назначены обладатели денежных бонусов в размере 300 тысяч долларов.

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