Населенный пункт Макеевка на Купянско-Лиманском направлении в ближайшее время может быть освобожден

Российские военные продолжают очищать от националистов территорию Донбасса. Помимо успехов на Торецком участке линии соприкосновения, ВС РФ удалось добиться серьезного продвижения на границе ЛНР и Харьковской области.
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