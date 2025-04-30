Путин заявил о фальсификации итогов Второй Мировой войны

Итоги Второй Мировой войны фальсифицируются в угоду корыстным политическим интересам. Об этом 30 апреля заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам III Международного антифашистского конгресса.
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