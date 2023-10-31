Глава Следкома Бастрыкин поручил разобраться в поджоге дома сельского старосты в Юрьев-Польском

Во Владимирской области сожгли дом сельского старосты, и он третий год живёт в бытовке.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с расследованием уголовного дела по поджогу дома в Юрьев-Польском районе в селе Кумино.
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