Глава Следкома Бастрыкин поручил разобраться в поджоге дома сельского старосты в Юрьев-Польском

Во Владимирской области сожгли дом сельского старосты, и он третий год живёт в бытовке.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с расследованием уголовного дела по поджогу дома в Юрьев-Польском районе в селе Кумино.