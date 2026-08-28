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Чемпионат Италии. «Милан» примет «Венецию», «Юве» сыграет с «Пармой» в субботу, «Интер» – с «Кальяри» в воскресенье

2-й тур Серии А стартует в пятницу матчем « Милан » – « Венеция ». В субботу « Ювентус » сыграет дома с «Пармой».

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