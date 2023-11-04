ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

Дикости по отношению к женщинам на Кавказе

Дикости по отношению к женщинам на Кавказе

Мы много слышали о строгости норм поведения на Кавказе, но большинство этих правил касается именно женщин, именно они находятся в самом незащищенном положении и от них больше всего требуют, больше всего осуждают.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Maja
Какая же все таки это дикость...
Ответить
1 д.
АМ
Алиса Майская
Чушь собачья. Очередная, к сожалению.
Ответить
4 час.
Майя Maja
А почему чушь? Что не так?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх