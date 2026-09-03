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Царьград

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РЖД достигнет рекордного уровня в контейнерных перевозках в 2023

РЖД достигнет рекордного уровня в контейнерных перевозках в 2023

Глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров заявил на Восточном экономическом форуме, что в 2023 году компания планирует достичь рекордного показателя в контейнерных перевозках, превысив 8 млн ДФЭ.

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