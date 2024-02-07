Захарова упрекнула Финляндию в попытке избежать диалога пограничных служб

Финляндия не хочет обсуждать с РФ якобы исходящие с российской стороны границы угрозы для безопасности страны и уклоняется от прямого диалога пограничных служб, заявила 7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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