Маск в ответ на заявление Байдена призвал остановить «мясорубку» на Украине

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что пора прекратить «мясорубку» на Украине. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что неготовность Конгресса поддержать Киев будет сродни преступной халатности.
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