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Мировое обозрение

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Собственное оружие Украины обращается против нее

Собственное оружие Украины обращается против нее

Россия переходит к стратегии тотальной войны, мобилизуя промышленность и людские ресурсы, тогда как Украина теряет свое главное преимущество — способность быстро адаптироваться и внедрять инновации.

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