Paramount Threatens California Exit That Could Cost State Billions Paramount could pull nearly 58,000 jobs and $21 billion in annual economic activity out of California if the company follows through on a threat to relocate its headquarters and operations amid an antitrust fight over its acquisition of Warner Bros.
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