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Paramount Threatens California Exit That Could Cost State Billions

Paramount Threatens California Exit That Could Cost State Billions

Paramount Threatens California Exit That Could Cost State Billions Paramount could pull nearly 58,000 jobs and $21 billion in annual economic activity out of California if the company follows through on a threat to relocate its headquarters and operations amid an antitrust fight over its acquisition of Warner Bros.

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