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Царьград

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"Бабушкин метод": Стоматолог 30 лет насиловал пациенток под видом "гигиены горла"

"Бабушкин метод": Стоматолог 30 лет насиловал пациенток под видом "гигиены горла"

Новости "развитой" Европы: стоматолог-извращенец в течение 30 лет проводил пациенткам несуществующую процедуру под названием "гигиена горла".

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