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Царьград

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Инсульт поразил жительницу Казани спустя визит к остеопату

Инсульт поразил жительницу Казани спустя визит к остеопату

38-летняя жительница Казани перенесла инсульт через три дня после посещения остеопата. Врачам удалось восстановить кровоток, но пациентка страдает афазией.

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