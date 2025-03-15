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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шарлотт» установил новый рекорд клуба по количеству точных трехочковых (26) в матче с «Сан-Антонио»

Звезда «Шарлотт» Ламело Болл реализовал 7 из 11 дальних попыток (27 очков в итоговом протоколе), защитник Джош Грин добавил еще 6 (из 9 попыток, 20 очков), защитник Ник Смит забил 6 из 7 из-за дуги (26 очков).

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