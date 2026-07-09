«Читай-город»: детективы и классика стали лидерами в отпускном рейтинге книг россиян

Триллеры, детективы и классические произведения — главные спутники российских туристов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные совместного исследования сервиса «Авиасейлс» и сети книжных магазинов «Читай-город».
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