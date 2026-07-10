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Журналист Салтведт: «Устюгов отличался невероятной стойкостью и силой характера. Его очень уважали в Норвегии как спортсмена»

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт высказался о российском лыжнике Сергее Устюгове .  Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Устюгов 8 июля подтвердил, что завершил спортивную карьеру.

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