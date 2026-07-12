На Гран-при Бельгии будет 5 зон для применения активной аэродинамики

« Формула-1 » опубликовала расположение специальных зон на трассе « Спа-Франкоршам » в сезоне-2026. Всего будет пять участков, в рамках которых пилоты получат возможность использовать активную аэродинамику: на стартовой прямой, между 1-м и 2-м поворотом, на длинной прямой после связки поворотов «О Руж»-«Радийон», между 15-м и 16-м поворотом и прямо перед «автобусной остановкой», то есть между 17-м и 18-м.