На Гран-при Бельгии будет 5 зон для применения активной аэродинамики

« Формула-1 » опубликовала расположение специальных зон на трассе « Спа-Франкоршам » в сезоне-2026. Всего будет пять участков, в рамках которых пилоты получат возможность использовать активную аэродинамику: на стартовой прямой, между 1-м и 2-м поворотом, на длинной прямой после связки поворотов «О Руж»-«Радийон», между 15-м и 16-м поворотом и прямо перед «автобусной остановкой», то есть между 17-м и 18-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия и Беларусь выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике без флага и гимна
- Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»
- 15-летняя российская фигуристка Амалия Насыбуллина перешла в сборную Грузии
Свежие комментарии