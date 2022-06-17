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Ответ Shardik32 в «Сын маминой подруги»

Видимо сын маминой подруги вечная тема, мне мама тоже говорила, вот у нее на работе сын подруги такой крутой программист, поступил в институт, закончил его еще в годы перестройки после окончания института пригласили в Лондон на работу за 5к баксов.

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