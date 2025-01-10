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Царьград

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Сдачу комплекса СКИФ под Новосибирском перенесли на конец 2025 года

Сдачу комплекса СКИФ под Новосибирском перенесли на конец 2025 года

Изначально завершить все работы планировалось к Новому году, но в декабре стало понятно, что этого не получится.

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