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Помогавший русским американец-разведчик Мартиндейл чудом выжил под огнем "Града"

Помогавший русским американец-разведчик Мартиндейл чудом выжил под огнем "Града"

Эвакуированных из украинского тыла американец Мартиндейл рассказал, как выжил под обстрелом РСЗО.Гражданин США Дэниэл Мартиндэйл чудом выжил во время массированного обстрела РСЗО "Град".

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