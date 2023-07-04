А нужны ли они России?

Андрей Павлов

Кеосаян все верно сказал, но... У этих понауехавших-понаприезжающих довольно много высоких покровителей "одной с ними крови", имеющих возможность принимать РЕШЕНИЯ. Так что ничего из предложенного Кеосаяном реализовано не будет, а будут тихо и незаметно продвигать их на денежные места. Реакция народа со временем на их нынешнее поведение притупится, и вот Чулпан будет опять "блистать" на сцене, Ургант не будет вылезать из телевизора, Слепаков ездить по стране с концертами. Ладно, на представления мы можем не ходить (хотя все равно кто-нибудь придет), но вот даже если выключишь телевизор, гонорары Урганта и Собачки с каким-нибудь "Домом-3" от этого меньше не станут. Конечно "россияне хорошо все видят и понимают, но когда это власти интересовались мнением россиян?