Риск депрессии возрастает у пожилых вдали от общественного транспорта

Пожилые люди, которые обычно не пользуются личным транспортом, в 1,6 раза чаще страдают депрессией, если живут вдали от железнодорожных станций и автобусных остановок, расположенных в пешей доступности, сообщает 30 марта англоязычная японская газета The Japan Times.