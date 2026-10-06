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Туризм и География

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Как собрать идеальный гардероб для активного путешествия: личный опыт и практические советы

Как собрать идеальный гардероб для активного путешествия: личный опыт и практические советы

Когда я впервые отправилась в по-настоящему активное путешествие с длительными пешими переходами, то совершила классическую ошибку новичка — набила рюкзак вещами «на всякий случай».

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