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Акушер‑гинеколог Варламова: менопауза не является поводом для пессимизма

Акушер‑гинеколог Варламова: менопауза не является поводом для пессимизма

С менопаузой (прекращением выработки гормонов, благодаря которым женщина имеет возможность рожать детей) связано много тревог и заблуждений, однако этот период перестройки женского организма не является заболеванием, и, тем более, поводом для пессимизма.

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