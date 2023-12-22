Акушер‑гинеколог Варламова: менопауза не является поводом для пессимизма

С менопаузой (прекращением выработки гормонов, благодаря которым женщина имеет возможность рожать детей) связано много тревог и заблуждений, однако этот период перестройки женского организма не является заболеванием, и, тем более, поводом для пессимизма.
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