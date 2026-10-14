Завершено распределение руководящих постов между фракциями и депутатами нового состава Госдумы. В настоящей статье приводится полный список руководящих постов и занимающих их депутатов Думы 9-го созываСайт Госдумы РФ Заседание комитета по промышленности и торговлечитайте на monocle.