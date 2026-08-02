Зеленский клянет Европу за отказ предоставить ракеты для ПВО Страны Европы и США имеют запас ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, но не желают делиться ими с Украиной.
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Зеленский клянет Европу за отказ предоставить ракеты для ПВО Страны Европы и США имеют запас ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot, но не желают делиться ими с Украиной.
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