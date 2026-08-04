Бензин АИ-92 в Крыму и Севастополе начали продавать по 100 рублей

Бензин в Крыму подешевел до 100 рублей.Крымские власти сообщили о начале снижения цен на топливо. Стоимость бензина АИ-92 на заправках сети «Атан» снижена до 100 рублей за литр, заявил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.