Бензин АИ-92 в Крыму и Севастополе начали продавать по 100 рублей

Бензин в Крыму подешевел до 100 рублей.Крымские власти сообщили о начале снижения цен на топливо. Стоимость бензина АИ-92 на заправках сети «Атан» снижена до 100 рублей за литр, заявил глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии