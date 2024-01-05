Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 604 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vladimir vedenkin
    Срочно ужесточить законодательство. Крышевание мигрантов диаспор чиновниками - гос. измена. Нападение мигрантов на в/...«Как перевоспитат...
  • Tamara Goncharuk
    А чего было от них ещё ожидать?Ельцин-центр прод...
  • Tamara Goncharuk
    Без сопливых советчиков разберёмся.Что не так с зави...

Что не так с зависимостью России от Китая

Что не так с зависимостью России от Китая

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ На тему мнимой китайской угрозы для России я совсем недавно уже писал статью. Но там речь больше шла про угрозу возможного столкновения наших стран.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Василевский
Это утверждение применимо при нахождении у власти Си и Путина. А что будет через 30лет... Китаю не нужно воевать за территории России, он их и ползучей экспансией завоевывает. С помощью наших же собственных чиновников. В Иркутской области хищнически уничтожаласьтайга - выоз ценнейшей древесины - строго вКитай. Без лесовоссановления. Из Байкала берется и разливается вода, которая нам же и продвется (!!!!!). Собственный бизнес по розливу в европейскую часть... Кто видел в Питере или Москве байкальскую воду? Что это как не преступная деятельность собственных чиновников против своего же народа?
Ответить
14 час.
TG
Tamara Goncharuk
Без сопливых советчиков разберёмся.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх