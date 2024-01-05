Что не так с зависимостью России от Китая

Игорь Василевский

Это утверждение применимо при нахождении у власти Си и Путина. А что будет через 30лет... Китаю не нужно воевать за территории России, он их и ползучей экспансией завоевывает. С помощью наших же собственных чиновников. В Иркутской области хищнически уничтожаласьтайга - выоз ценнейшей древесины - строго вКитай. Без лесовоссановления. Из Байкала берется и разливается вода, которая нам же и продвется (!!!!!). Собственный бизнес по розливу в европейскую часть... Кто видел в Питере или Москве байкальскую воду? Что это как не преступная деятельность собственных чиновников против своего же народа?