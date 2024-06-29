29.06.24==АПЛ «Иркутск»: Подводный ракетный арсенал, способный превратить США в блокированный остров

Даже один такой атомоход в силах взять под контроль пол-океана и сделать невозможной переброску американских войск морскими конвоями в Европу и на Тайвань У Тихоокеанского флота праздник, хотя он не отмечен ни в одном из календарей.
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