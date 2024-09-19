Приходится летать на обычных самолетах: Болгар намерена отсудить Telegram Дурова

Мать детей Павла Дурова намерена отсудить у него Telegram, ведь ей не хватает денег. В беседе с KP.RU девушка рассказала, что основатель мессенджера не платит алименты, а тех денег, что она получает в швейцарской консалтинговой компании ей с тремя детьми мало.