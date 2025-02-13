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Царьград

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Европа усиливает поддержку Киева после разговора Путина и Трампа

Европа усиливает поддержку Киева после разговора Путина и Трампа

Шесть европейских стран, включая Германию и Францию, выразили поддержку Киеву после диалога Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Комментарии
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Eduard
Отвалите от Украины,вся ваша поддержка незаконна.Собой занимайтесь!
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