Поздравление Владимира Колокольцева с Днем ветерана органов внутренних дел Российской Федерации

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём ветерана органов внутренних дел. Сегодня мы по традиции чествуем тех, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, борьбе с преступностью, обеспечению законности и правопорядка.