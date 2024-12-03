Россия заявила о сотнях тысяч подготовленных к СВО военных: главное за сутки

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Начальник главного управления боевой подготовки ВС России Иван Бувальцев заявил о подготовке в полках резерва 300 тысяч контрактников для СВО, Зеленский рассказал о потерях Вооруженных сил Украины с начала конфликта, а в США заявили о новом многомиллионном пакете помощи Киеву.