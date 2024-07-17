Экс-глава WADA Паунд: «США могут лишиться статуса соответствия. Тогда они не смогут принимать Олимпийские игры»

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США примут летнюю Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе, на зимние Игры-2034 претендует Солт-Лейк-Сити. Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) считает, что применения «закона Родченкова» в допинг-деле китайских пловцов может привести к лишению Антидопингового агентства США (USADA) статуса соответствия.