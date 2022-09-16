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Губкинский и село Мужи вводят раздельный сбор мусора

Губкинский и село Мужи вводят раздельный сбор мусора

В Губкинском и селе Мужи установили баки для раздельного сбора мусора. В правительстве ЯНАО уверяют, что собранные таким образом отходы будут вывозиться на переработку.

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