В России призвали провести мониторинг рекламы упрощённого получения справок в интернете

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести мониторинг рекламы «упрощённого» получения справок в интернете «с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности такой деятельности».
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести мониторинг рекламы «упрощённого» получения справок в интернете «с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности такой деятельности».
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