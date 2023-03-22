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В России призвали провести мониторинг рекламы упрощённого получения справок в интернете

В России призвали провести мониторинг рекламы упрощённого получения справок в интернете

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил провести мониторинг рекламы «упрощённого» получения справок в интернете «с целью её искоренения или внедрения специализирующих пометок о незаконности такой деятельности».

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