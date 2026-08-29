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Девушка

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Моя бьюти-ревизия: что осталось в уходе после трёх лет экспериментов

Моя бьюти-ревизия: что осталось в уходе после трёх лет экспериментов

Периодически наступает момент, когда хочется не просто пополнить косметичку очередной баночкой, а провести полноценную ревизию всего, что накопилось на полках.

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