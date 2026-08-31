США и Иран возобновили обмен ударами

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 30–31 августа полугодовая война между США и Ираном вступила в новую опасную фазу: американские военные впервые за месяц нанесли удары по иранскому острову Ларак, а Тегеран ответил ракетными атаками на американские базы в Иордании и ОАЭ.