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ИА Реалист

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США и Иран возобновили обмен ударами

США и Иран возобновили обмен ударами

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 30–31 августа полугодовая война между США и Ираном вступила в новую опасную фазу: американские военные впервые за месяц нанесли удары по иранскому острову Ларак, а Тегеран ответил ракетными атаками на американские базы в Иордании и ОАЭ.

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