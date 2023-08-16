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"А Путина мы все равно посадим", - председатель международного суда о новых попытках достать лидера РФ

"А Путина мы все равно посадим", - председатель международного суда о новых попытках достать лидера РФ

Не верит мировое сообщество в то, что русские будут защищать своего лидера, до конца, всеми доступными им способами.

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Комментарии
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Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏
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7 час.
ГД
Галина Дуброва
😁👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏
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7 час.
Борис Леонтьев
Для начала у нас достаточно доказательств похищения детей, незаконной трансплантологии и торговле органами на Украине. МУС своими действиями и решениями покрывает и способствует всему этому. С учётам всего этого Верховный Суд РФ должен обвинить и объявить в международный розыск всех судей и прокуроров МУС за пособничество в похищениях детей, незаконной трансплантологии и торговле органами. И правильнее  всего об этом объявить на Генеральной Ассамблее ООН
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7 час.

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