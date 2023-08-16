"А Путина мы все равно посадим", - председатель международного суда о новых попытках достать лидера РФ

Борис Леонтьев

Для начала у нас достаточно доказательств похищения детей, незаконной трансплантологии и торговле органами на Украине. МУС своими действиями и решениями покрывает и способствует всему этому. С учётам всего этого Верховный Суд РФ должен обвинить и объявить в международный розыск всех судей и прокуроров МУС за пособничество в похищениях детей, незаконной трансплантологии и торговле органами. И правильнее всего об этом объявить на Генеральной Ассамблее ООН