Не верит мировое сообщество в то, что русские будут защищать своего лидера, до конца, всеми доступными им способами.
"А Путина мы все равно посадим", - председатель международного суда о новых попытках достать лидера РФ
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Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏
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7 час.
ГД
Галина Дуброва
😁👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏
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7 час.
Борис Леонтьев
Для начала у нас достаточно доказательств похищения детей, незаконной трансплантологии и торговле органами на Украине. МУС своими действиями и решениями покрывает и способствует всему этому. С учётам всего этого Верховный Суд РФ должен обвинить и объявить в международный розыск всех судей и прокуроров МУС за пособничество в похищениях детей, незаконной трансплантологии и торговле органами. И правильнее всего об этом объявить на Генеральной Ассамблее ООН
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7 час.
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