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Путин призвал к расширению Совбеза ООН

Путин призвал к расширению Совбеза ООН

Владимир Путин призвал расширить СБ ООН за счет государств Глобального Юга и Востока, заявив, что потенциал организации используется не полностью, а для повышения ее эффективности необходимо увеличить представительство в ключевых органах.

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