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Музыкант Юрий Лоза раскритиковал новую карту Земли от ООН

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал новую карту Земли от ООН

SALVATORE DI NOLFI/EPA/TASS Музыкант и автор-исполнитель Юрий Лоза назвал несовершенным решение Генеральной Ассамблеи ООН поддержать новую картографическую проекцию Equal Earth.

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