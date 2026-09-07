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Регионы России

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Победа АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт открывает перспективы отмены санкций против России

Победа АДГ на выборах в Саксонии-Анхальт открывает перспективы отмены санкций против России

Итоги выборов в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт вселяют надежду на изменение курса в энергетической политике и отмену санкций против России.

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